Кулеба о массированных российских обстрелах: Дайте нам проклятые Patriot

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что системы противовоздушной обороны Patriot – это пока единственная вещь, в которой отчаянно нуждается Украина, чтобы защититься от непрерывных ракетных атак России. Об этом он сказал в интервью Politico, сообщает Европейская правда.

Журналисты отмечают, что всего за час до интервью с Кулебой РФ атаковала Киев баллистическими ракетами.

Кулеба в это время находился в ботаническом саду, чтобы снять видео для своей будущей поездки.

"Дайте нам проклятые Patriot. Если бы у нас было достаточно систем противовоздушной обороны, а именно Patriot, мы бы смогли защитить не только жизни наших людей, но и нашу экономику от уничтожения" , – подчеркнул украинский министр.

Кулеба отметил, что эти системы также помогли бы улучшить ситуацию на линии фронта, где российская авиация массированно применяет авиабомбы, которые помогают оккупационным войскам РФ получать преимущество.

Он пояснил, что такая бомба – это оружие, от которого "не убежишь", если ты являешься его мишенью.