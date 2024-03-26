Получаю раздраженные комментарии из Берлина – Кулеба о теме с Taurus
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что получает раздраженные комментарии от Германии за просьбу передать Украине ракеты Taurus. Об этом он сказал в интервью Politico, сообщает Новое время.
У него спросили о том, как Германия относится к поставкам Украине ракет Taurus. Кулеба ответил, что уже устал отвечать на этот вопрос, отметив, что каждый раз «получает раздраженные комментарии из Берлина».
«Простите. Можете меня цитировать, я не против. Но каждый раз, когда я отвечаю на вопросы, я получаю раздраженные комментарии из Берлина. Оставьте это им. Они сами поставили себя в такую ситуацию. Пусть ищут выход», — сказал министр.