В Кремле допускают, что Путин готовится захватить Харьков – СМИ

Российские "политические элиты" не исключают, что РФ и ее правитель Владимир Путин попытается захватить Харьков и постепенно закончить так называемую "СВО", или же он готов "идти до победного - хоть до Киева", сообщает Украинская правда.

Об этом пишет Meduza со ссылкой на 2 собеседников, близких к Кремлю, источник в правительстве России и одного из высокопоставленных членов "Единой России"

Все источники СМИ уверены, что Путин собирается продолжать войну. Однако их оценки относительно того, какие он сейчас ставит по этому поводу цели, расходятся.

Так, один из собеседников, близких к Кремлю, считает, что после контрнаступления ВСУ Путин "почувствовал слабость Украины и готов идти до победного - хоть до Киева - и за цену не постоит": "Надо будет мобилизацию - объявит. Если надо будет экономику еще сильнее передвинуть на военные рельсы - передвинет".

Другой собеседник, близкий к АП Путина, напротив, считает, что высшее руководство России ставит перед собой "более реалистичные цели", а именно - взятие Харькова и постепенное окончание "СВО" после этого.

Путин уже открыто говорил, что для прекращения регулярных обстрелов Белгородской области нужно создать "санитарную зону" вокруг нее; этот регион РФ граничит именно с Харьковской областью Украины.

По словам источников среди "российских элит", высокопоставленные силовики убеждены, что армии РФ под силу взять Харьков, а вот дальнейшее продвижение вглубь Украины "затруднительно": "Символически это тоже победа. Город-миллионник, где много русскоязычного населения".

При этом все источники отмечают: информации о том, что решение о масштабном наступлении на Харьков уже принято, у них нет.

Однако они сходятся во мнении, что это "вполне вероятный сценарий", который в теории может потребовать новой волны мобилизации.

Харьковская область частично находилась в оккупации российских войск с первых дней полномасштабного вторжения. Осенью 2022 года Украина перешла в контрнаступление и освободила большую часть городов и сел в регионе.

Захватить Харьков армия РФ так и не смогла - зато продолжает регулярно обстреливать город.

Кроме того источники СМИ, сходятся во мнении, что репрессии против неугодных в РФ продолжат усиливаться, а главным личным интересом Путина останется война с Украиной.