Байден vs Трамп: новый опрос показал гипотетическую победу на выборах

Бывший президент США республиканец Дональд Трамп опережает действующего американского лидера демократа Джо Байдена всего на два процентных пункта в гипотетическом избирательном поединке, в то время как около 9% избирателей не определились. Хотя республиканец все еще имеет преимущество, оно меньше, чем показывали опросы в феврале, когда Трамп опережал Байдена на шесть процентных пунктов. Об этом пишет The Hill, ссылаясь на опрос Harvard CAPS-Harris, сообщает Зеркало недели.

Согласно опросу, Трампа поддержали бы 51% избирателей, тогда как Байдена — 49%.

"Трамп продолжает опережать Байдена после послания о положении дел в стране, хотя гонки стали более напряженными" , - говорит один из организаторов опроса Марк Пенн.

"20% независимых избирателей заявили, что не определились" , - добавил Пенн, отметив, что их можно назвать колеблющимися избирателями, и именно они определят, кто победит.

Преимущество Трампа над Байденом также сузилось в трехсторонней гонке с независимым кандидатом Робертом Ф. Кеннеди-младшим в гипотетическом голосовании. Если в опросе прошлого месяца Трамп опережал Байдена на 7%, то в последнем опросе он опережает его всего на 3%, в то время как Кеннеди поддерживают 15% избирателей. 7% не определились с выбором.

Бывший президент получает большее преимущество, когда к гонке прибавляется больше кандидатов. С независимым кандидатом Корнелом Вестом и Джилл Стайн от Партии зеленых, которые также включены в список вместе с Кеннеди, Трамп опередил Байдена на 5% - хотя его преимущество в этом месяце все еще меньше, чем 9% в феврале.

Опрос был проведен 20-21 марта среди 2111 зарегистрированных избирателей компаниями Harris Poll и Harris X. Это совместное исследование Центра американских политических исследований Гарвардского университета и Harris Poll.

Как сообщалось, Байден и Трамп уже получили достаточное количество делегатов от своих партий на праймериз, что позволяет им стать кандидатами в президенты на всеобщих выборах в ноябре. Официально, кандидаты будут объявлены на съездах обеих партий летом. Сами президентские выборы в США в текущем году назначены на 5 ноября.