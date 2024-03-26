В Брюсселе начали протестовать фермеры: разожгли костер

Фермеры во вторник утром начали прибывать в европейский квартал Брюсселя на новую демонстрацию, обвиняя политику ЕС в нанесении ущерба их бизнесу. Об этом пишет издание Politico, сообщает Европейская правда.

Несколько тракторов объехали Люксембургскую площадь возле Европейского парламента. Там фермеры разожгли костер и толпились вокруг него под песню "Stayin' Alive" ("Остаться в живых") группы Bee Gees.

Тракторы заблокировали несколько подъездных дорог вокруг европейских институтов. Движение по улице Рю де ла Луа, одной из самых оживленных магистралей Брюсселя, прекращено.

По данным источников RTBF, на улицы Брюсселя может выехать колонна от 200 до 500 тракторов.

Farmers arrived in Brussels' European Quarter this morning, in a new demonstration against policies which they say are whacking their business. https://t.co/4OgWkmHgkC — POLITICOEurope (@POLITICOEurope) March 26, 2024

Власти рекомендовали жителям пользоваться общественным транспортом, чтобы добраться до столицы. Ожидаются и сбои в работе общественного транспорта, который курсирует в районе европейского квартала.

Фермеры протестуют против бюрократии ЕС, глобальных торговых соглашений и новых "зеленых" требований в рамках Совместной аграрной политики Евросоюза.

Во вторник в Брюсселе министры сельского хозяйства государств Евросоюза проведут встречу, чтобы найти способ успокоить фермеров и решить, среди прочего, что ЕС делать с украинским агроимпортом.