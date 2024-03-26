Время подлета до трех минут: в ВСУ расказали о ракете "Циркон"

Силы обороны юга Украины рассказали о скорости российских ракет «Циркон», которыми, вероятно, накануне оккупанты ударили по Киеву. Военные также назвали время, за которое ракета долетает в некоторые города Украины, сообщает Зеркало недели.

«Средняя скорость ракеты – 9000 км/ч. Часто больше» , – отметили в Силах обороны.

При этом они добавили, что время подлета «Циркона» к Одессе, Херсону, Николаеву составляет до 1 минуты; Запорожью, Днепру – до 2,5 минут; Кропивницкому – до 3 минут.

«Циркон» позиционируют как гиперзвуковую крылатую ракету с воздушно-ракетным двигателем, которая способна маневрировать. Она предназначена для поражения больших кораблей и наземных объектов. Согласно заявлениям «президента» страны-террористки Владимира Путина, «Циркон» имеет дальность полета более 1000 километров и развивает скорость до 9 Маха (3 км/с). Летит он на высоте 30-40 километров.

Существует две версии того, как «Циркон» приводится на цель:

в ракету просто закладываются координаты и дальше действует только инерционная система. Это предполагает немалую погрешность, компенсируемую мощностью заряда;

ракета совсем не гиперзвуковая и приводится благодаря радиолокационной головке самонаведения.

Во время атаки баллистическими ракетами на Киев днем 25 марта россияне могли запустить по столице Украины модернизированные ракеты Оникс-М или Циркон. Именно они могут долетать с территории оккупированного Крыма на такое расстояние.

В результате этой атаки пострадали 10 человек, среди которых 16-летняя девушка и беременная женщина. В Печерском районе столицы повреждено нежилое здание. В Соломенском районе повреждена многоэтажка. А в Днепровском и Голосеевском районах рухнули обломки сбитых ракет. Впоследствии в Минкульте уточнили, что вражеская ракета разрушила часть здания Академии декоративно-прикладного искусства и дизайна имени Бойчука.