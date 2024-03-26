В ОК "Юг" рассказали о тактике ракетных ударов по Одессе

Во время обстрела Одессы 25 марта российские оккупанты сначала направили одну баллистическую ракету, а через несколько минут вторую — практически в то же место.﻿ Об этом рассказала в эфире национального телемарафона спикер Сил обороны юга Наталья Гуменюк, сообщает Деловая столица.

По ее словам, оккупанты уже не впервые применили тактику двойного удара: одна ракета ударила, а через несколько минут, с учетом прибытия оперативных служб — следующая.

"Такую тактику враг выбирает в ответ на то, что не имеет преимуществ вдоль линии боевого столкновения" , — сказала Гуменюк.

Напомним, в результате ракетного удара по Одессе пострадали четверо людей. Также Одесса и близлежащие громады остались без света в результате атак ударными дронами и ракетами, которые были за последние дни.