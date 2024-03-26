Эрдоган собирается в США на встречу с Байденом

Президент Турции Реджеп Эрдоган в начале мая планирует посетить США и встретиться с президентом Джо Байденом﻿. Лидеры стран обсудят двусторонние отношения, российско-украинскую войну и ситуацию в Газе. Со ссылкой на Hürriyet, сообщает Деловая столица.

Как отмечает издание, дата визита была согласована во время встречи советников Эрдогана и Байдена.

"Договорились, что если ничего не произойдет и не будет накладок в календаре избирательного процесса в США, Эрдоган отправится в Вашингтон во вторую неделю мая" , — отмечается в публикации.

Возможной датой встречи издание называет 9 мая.