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Эрдоган собирается в США на встречу с Байденом

Эрдоган собирается в США на встречу с Байденом
Фото: facebook.com/RTErdogan

Президент Турции Реджеп Эрдоган в начале мая планирует посетить США и встретиться с президентом Джо Байденом﻿. Лидеры стран обсудят двусторонние отношения, российско-украинскую войну и ситуацию в Газе. Со ссылкой на Hürriyet, сообщает Деловая столица.

Как отмечает издание, дата визита была согласована во время встречи советников Эрдогана и Байдена.

"Договорились, что если ничего не произойдет и не будет накладок в календаре избирательного процесса в США, Эрдоган отправится в Вашингтон во вторую неделю мая", — отмечается в публикации.

Возможной датой встречи издание называет 9 мая.

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