FT: Россия начала прямые поставки нефти в Северную Корею

Россия начала поставлять нефть напрямую в Северную Корею вопреки санкциям ООН, что еще больше укрепляет связи между авторитарными режимами и наносит новый удар по международным усилиям по сдерживанию Пхеньяна. Об этом сообщает Financial Times, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

По меньшей мере пять северокорейских танкеров вышли в этом месяце с нефтепродуктами из порта Восточный на Дальнем Востоке России, согласно спутниковым снимкам, предоставленным Financial Times британским аналитическим центром Royal United Services Institute (RUSI).

Поставки, начавшиеся 7 марта, являются первыми задокументированными прямыми морскими поставками из России с тех пор, как Совет Безопасности ООН - с одобрения Москвы - ввел строгие ограничения на поставки нефти в 2017 году в ответ на испытания ядерного оружия Пхеньяном.

"Эти поставки нефти представляют собой полномасштабную атаку на режим санкций, который сейчас находится на грани краха" , - сказал Хью Гриффитс, бывший координатор группы ООН, которая следит за санкциями в отношении Северной Кореи.

Все суда, плавающие под флагом Северной Кореи и классифицируемые как танкеры для перевозки нефтепродуктов, подошли к одному и тому же причалу российской нефтяной компании в порту Восточный, где они, по-видимому, и произвели погрузку.

Спутниковые снимки подтвердили, что два корабля затем отправились из порта Восточный в северокорейский порт Чхонджин, где, по-видимому, разгрузились.

"Суда, которые мы видели на российских терминалах, являются одними из судов самой большой вместимости во флоте Северной Кореи, и суда постоянно заходят в порт и выходят из него.

Некоторые из этих судов также внесены в список ООН, а это означает, что им даже нельзя допускать заход в иностранные порты, не говоря уже о том, чтобы они занимались поставками нефти" , – сказал Джозеф Бирн, научный сотрудник RUSI.

Нефть в обмен на боеприпасы

Поставки начались после того, как Северная Корея в августе прошлого года начала поставлять в Россию тысячи контейнеров с боеприпасами, которые, по мнению военных экспертов, внесли значительный вклад в военные усилия Москвы в Украине. По данным RUSI, порт Восточный также использовался как перевалочный пункт для российских судов, предположительно участвующих в торговле оружием между странами.