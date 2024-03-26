Российский суд заочно арестовал главу СБУ Малюка

Басманный районный суд Москвы заочно арестовал на два месяца главу Службы безопасности Украины Василия Малюка. Об этом заявили в пресс-службе суда, сообщает Корреспондент.

"Постановлением Басманного районного суда города Москвы Малюку Василию Васильевичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца" , - говорится в заявлении.

Малюка также объявили в федеральный и международный розыск. Главу СБУ заочно обвиняют по статье "о теракте" (ч.3 ст.205 УК РФ).

Как уточняют российские СМИ, речь идет об организации взрыва грузовика на Крымском мосту в октябре 2022 года.