На Полтавщине задержали диверсантов, хотевших взорвать железную дорогу – СБУ

Служба безопасности заявила о предотвращении российской диверсии на стратегически важном объекте "Укрзализныци". В результате спецоперации в Полтавской области задержали двух агентов ФСБ, пытавшихся взорвать участок железнодорожной линии, соединяющий центральные и восточные регионы Украины.

Об этом говорится в сообщении СБУ.

Сообщается, что для совершения диверсии задержанные заложили самодельное взрывное устройство вблизи пути и электропитания подвижного состава. В дальнейшем они планировали привести взрывчатку с помощью пульта дистанционного управления. Но фигуранты не успели этого сделать, поскольку были задержаны сотрудниками СБУ прямо на месте происшествия.

"В случае совершения подрыва оккупанты надеялись нарушить логистические пути поставки оружия, боеприпасов и горючего для ВСУ.

У задержанных изъяты мобильные телефоны, с которых они координировали преступные действия со своим российским куратором – кадровым сотрудником 5-й службы фсб. Его личность уже установлена Службой безопасности. Именно он поставил агентам задачу совершить диверсию на железной дороге в период массированных воздушных атак рашистов на объекты критической инфраструктуры Украины 21-22 марта этого года" , - сообщили в СБУ.

По данным СБУ, агентами РФ оказались жители Киевской и Харьковской областей.

Следователи Службы безопасности сообщили обоим задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 (диверсия, совершенная в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемые находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение.