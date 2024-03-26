Глава СБУ Малюк прокомментировал свой "арест" в Москве

Российский Басманный районный суд Москвы заочно "арестовал" главу Службы безопасности Украины Василия Малюка. В свою очередь он заявил, что решение об аресте от карманных судей Кремля не заслуживает никакого внимания, сообщает Украинская правда.

"Решение об аресте от карманных судей Кремля не заслуживает никакого внимания. Меня, как и всех украинцев, интересует только один суд - над их хозяином Путлером. Делаем все, от нас зависящее, чтобы увидеть этого военного преступника на скамье суда Гааги как можно скорее" , - отметил Малюк в комментарии журналистам.

26 марта стало известно, что Басманный районный суд Москвы заочно "арестовал" главу Службы безопасности Украины Василия Малюка и его объявили в федеральный и международный розыск. Его обвиняют в теракте.