План "Б" без финпомощи от США: когда станут известны детали

Детали плана "Б" на случай отсутствия финансирования Украины со стороны Соединенных Штатов будут детализированы в меморандуме с МВФ во время следующего пересмотра программы в мае, пишет Юрий Дощатов, РБК-Украина.

Пока в меморандуме не прописаны действия в случае сокращения поступлений от партнеров - надежда получения денег от США еще сохраняется. Но источники издания, знакомые с процессом переговоров с МВФ, сказали, что конкретные шаги, если развитие ситуации пойдет по негативному сценарию, будут определены при следующем пересмотре программы в мае.

"Конкретные шаги будут уже после следующего пересмотра" , - сказал информированный собеседник.

Фактически это будет уже конкретизация плана "Б", о котором говорят с конца прошлого года.

Если финансирования от США не будет, то Украине придется:

а) искать альтернативные источники, что довольно сложно сделать в таких объемах;

б) сокращать расходы, что в общем-то тоже непросто, учитывая, что бюджет и так формировался в условиях максимальной экономии средств;

в) увеличивать налоговую нагрузку.

Но, скорее всего, придется делать все вместе. В меморандуме МВФ упоминается и о возможности усиления финансового давления, и о сокращении расходов при ситуации нехватки внешнего финансирования.

Меморандум от МВФ

Недавно был опубликован новый меморандум от МВФ. В частности, в нем говорилось, что власти Украины при поддержке Всемирного банка готовят изменения в пенсионной системе и механизмах поддержки уязвимых слоев населения.

Помимо этого украинские власти в письме о намерениях к руководству МВФ допускают постепенное повышение коммунальных тарифов для населения во время войны и после ее окончания.