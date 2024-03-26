Украинцы заработали на облигациях в "Дії" 94 млн - Федоров

С октября 2022 года украинцы приобрели более 4 миллионов военных облигаций через "Дію", заработав таким образом 94 миллиона гривен.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Он напомнил, что военные облигации – это ценные бумаги, покупая которые украинцы ссужают государству деньги, которые "потом работают на армию и экономику"