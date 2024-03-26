Высший совет правосудия отправил в отставку пятерых судей

26 марта 2024 года Высший совет правосудия рассмотрел материалы об увольнении судей с должностей по общим обстоятельствам, сообщает ЮрЛига.

Совет решил уволить в связи с подачей заявлений об отставке:

﻿﻿Миронец-Мельничук Елену Константиновну - с должности судьи Киевского районного суда города Полтавы;

Куштана Бориса Петровича - с должности судьи Закарпатского апелляционного суда;

Кишкину Ирину Викторовну - с должности судьи Донецкого апелляционного суда (откомандированную в Днепровский апелляционный суд);

Куликова Андрея Владимировича - с должности судьи Днепропетровского окружного административного суда;

﻿Карапуту Лину Владимировну - с должности судьи Деснянского районного суда города Чернигова.