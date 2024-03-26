Лукашенко на границе с Литвой пригрозил ответом на "провокации"
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко посетил Ошмянский район, граничащий с Литвой, где проводятся мероприятия по проверке боевой готовности соединений и воинских частей, сообщает Европейская правда.
В ходе визита Лукашенко начал пугать соседей ответом в случае "возможных провокаций на границе".
"Публично скажу: любая провокация должна прекращаться вооруженным путем. Нечего с ними шутить. Нарушили государственную границу – к уничтожению. Никто не должен ни с кем церемониться. И мы так и будем поступать", – сказал он.
При этом Лукашенко доложили, что Латвия и Литва усилили охрану госграницы с Беларусью, на что диктатор заявил:
"Они что, всерьез думают, что мы здесь с россиянами пытаемся или нападем на них? Противотанковые рвы зачем роют... Мы же не собираемся туда идти".