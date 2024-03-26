Уровень бедности в Италии на максимальном уровне за 10 лет

Количество людей, живущих в бедности в Италии, выросло в 2023 году до самого высокого уровня за последние десять лет. Об этом сообщило национальное статистическое бюро ISTAT, сообщает Европейская правда.

Количество людей, живущих в абсолютной бедности, то есть не имеющих возможности покупать товары и услуги первой необходимости, выросло до 5,75 млн, или 9,8% населения.

Это чуть больше, чем 9,7% в 2022 году, и является самым высоким показателем с момента начала сбора текущих данных в 2014 году.

Экономика Италии восстановилась после рецессии, вызванной COVID в 2020-2021 годах, сильнее, чем в соседних странах, таких как Германия и Франция, но отчет ISTAT показал, что это восстановление мало помогло бедным слоям населения.

Процент людей, живущих в абсолютной бедности, составил 9,1% в 2020 году и 9% в 2021 году, в разгар пандемии, когда влияние рецессии на семьи было частично компенсировано многочисленными мерами государственной поддержки.

ISTAT определяет абсолютную бедность как состояние, при котором невозможно покупать товары и услуги, необходимые для приемлемого уровня жизни.

За исключением падения в 2019 году, уровень бедности в Италии постоянно растет с 6,9% в 2014 году, когда начался сбор данных ISTAT.