У Макрона есть пять вариантов отправки войск в Украину – Le Figaro

У президента Франции Эммануэля Макрона есть пять вариантов отправки войск в Украину, три из которых предполагают их участие в боях с российскими оккупантами. Издание Le Figaro рассказало подробности, сообщает Зеркало недели.

Как отмечает издание, среди них:

Открытие заводов Францией на территории Украины, которые будут производить не только оружие. Впрочем, страховые компании при таком развитии событий могут выставить большие счета за строительство, что делает сценарий маловероятным.

Помощь ВСУ без участия в боях. Французские военные могут заняться разминированием или обучением защитников. Журналисты считают такой сценарий наиболее реальным.

Защита Одессы. Там силы Франции могут противодействовать потенциальной российской агрессии, что означает прямой конфликт с РФ. СМИ утверждают, что это создает для Парижа серьезные риски, но вариант возможен.

Непосредственное участие в боях бок о бок с Силами обороны для создания защитной зоны. Для этого варианта необходима военная поддержка Запада.

Противостояние в окопах. Этот вариант грозит большими политическими потерями и будет свидетельствовать о прямой конфронтации с РФ, став вызовом для Владимира Путина. Чтобы принять такое решение, Макрону понадобится поддержка парламента.

Напомним, сейчас среди союзников продолжаются жаркие дискуссии о возможной отправке в Украину в будущем войск НАТО. Некоторые партнеры согласились. Об их участии в боевых действиях речи быть не может, но в нашем государстве они могут заниматься другим, например, усилением ПВО, разминированием или обучением ВСУ непосредственно на месте. Последнее предложение заинтересовало украинского президента Владимира Зеленского, который, вопреки этому, заявил, что "французские солдаты могут оставаться дома", пока Украина держится.