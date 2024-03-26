McDonald's в этом году планирует открыть рестораны еще в двух городах
Одна из крупнейших сетей заведений быстрого питания - McDonald's - планирует открыть новые рестораны в Ужгороде и Черновцах, пишет Ірина Костенко, РБК-Украина.
По словам генерального директора (CEO) McDonald's Ukraine Юлии Бадритдиновой, Ужгород и Черновцы - единственные областные города, где сейчас нет McDonald's.
"Мы планируем закрыть этот гештальт и открыть новые рестораны в двух областных центрах - на Закарпатье и в Черновицкой области", - отметила она.
В целом же в 2024 году в Украине планируют открыть не менее шести новых ресторанов McDonald's.
"Планируем развиваться и в сателлитах Киева", - добавила гендиректор.
Бадритдинова отметила, что в 2023 году McDonald's инвестировал в открытие новых и обновление старых ресторанов около 1 млрд гривен.
Все инвестиции украинское подразделение компании получило из головного офиса.
Согласно подсчетам экспертов, в прошлом году в McDonald's Ukraine было около 85 млн визитов - 70% посетителей от довоенного показателя.
CEO компании уточнила, что это - около 7 млн клиентов в месяц.