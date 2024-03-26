В Минэкономики оценили рост ВВП Украины в январе и феврале

По предварительным данным Минэкономики оценивает рост реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины на уровне 3,6% в феврале и 3,5% в январе 2024 года. Об этом говорится в обзоре Минэкономики, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Как отмечается в обзоре, в начале 2024 года идет тенденция возобновляемого роста.

По данным министерства, ключевыми факторами поддержки положительной экономической динамики были: