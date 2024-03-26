В Минэкономики оценили рост ВВП Украины в январе и феврале
По предварительным данным Минэкономики оценивает рост реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины на уровне 3,6% в феврале и 3,5% в январе 2024 года. Об этом говорится в обзоре Минэкономики, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.
Как отмечается в обзоре, в начале 2024 года идет тенденция возобновляемого роста.
По данным министерства, ключевыми факторами поддержки положительной экономической динамики были:
- инвестиционный спрос, генерирующий бюджет, и благоприятные погодные условия для проведения строительных работ;
- экспорт продукции аграрного производства и ГМК Украинским морским коридором (движение гражданских судов в порты Большой Одессы), что стимулирует возобновление деятельности транспортной отрасли (железнодорожного транспорта и работы портов);
- наращивание производственных мощностей в добывающей промышленности; стабильная ситуация в энергетике;
- фактор дополнительного календарного дня (29 февраля).