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В Минэкономики оценили рост ВВП Украины в январе и феврале

В Минэкономики оценили рост ВВП Украины в январе и феврале
Фото: sluga-narodu.com

По предварительным данным Минэкономики оценивает рост реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины на уровне 3,6% в феврале и 3,5% в январе 2024 года. Об этом говорится в обзоре Минэкономики, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Как отмечается в обзоре, в начале 2024 года идет тенденция возобновляемого роста.

По данным министерства, ключевыми факторами поддержки положительной экономической динамики были:

  • инвестиционный спрос, генерирующий бюджет, и благоприятные погодные условия для проведения строительных работ;
  • экспорт продукции аграрного производства и ГМК Украинским морским коридором (движение гражданских судов в порты Большой Одессы), что стимулирует возобновление деятельности транспортной отрасли (железнодорожного транспорта и работы портов);
  • наращивание производственных мощностей в добывающей промышленности; стабильная ситуация в энергетике;
  • фактор дополнительного календарного дня (29 февраля).

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