Украине прийдется возвращать МВФ аналогичную сумму кредита в ближайшие годы – Forbes

Следующие три года будут сложными для Украины относительно погашения долгов своим международным партнерам. В частности, наша страна МВФ должна заплатить за этот период, столько же денег, сколько от него получит. Об этом пишет Forbes, сообщает Зеркало недели.

"За время действия четырехлетней программы EFF, которая стартовала в марте 2023-го, Украина должна получить от Фонда $15,5 млрд и выплатить $14,9 млрд" , - говорится в материалах издания со ссылкой на расчеты.

Отмечается, что общая сумма долга могла быть меньше, но значительную долю выплат составляют проценты по прошлым кредитам.

Издание считает, что "других доступных для Украины вариантов нет".

Сообщалось, что объем валового внешнего долга Украины в течение ІV квартала 2023 года увеличился на $10,6 млрд – до $161,5 млрд, по отношению к ВВП долг увеличился с 89,3% до 90,7%. Рост произошел за счет правительства, внешний долг которого прибавил $10,5 млрд и составил $98,3 млрд, или 55,2% ВВП, тогда как внешние обязательства частного сектора увеличились лишь на $0,3 млрд - до $63,2 млрд (35,5% ВВП).