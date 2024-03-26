"20 дней в Мариуполе" побил рекорды просмотров на украинских стриминг-сервисах

Документальный фильм Мстислава Чернова "20 дней в Мариуполе" установил рекорд по количеству просмотров на украинских стриминговых платформах Megogo, "Киевстар ТВ", Takflix и Volia TV. Об этом пишет Forbes, сообщает Лига.net.

По информации, на Megogo открыли более 21 тысячи доступов к фильму. Лента установила рекорд среди документальных фильмов и стала одним из лидеров общего рейтинга.

"Такой результат говорит о глубоком уважении украинцев к команде фильма, желании отметить и поддержать отечественный кинематограф" , – говорит Global Chief Marketing Officer Megogo Валерия Толочина.

На стримингах Takflix и "Киевстар ТВ" фильм показал рекордные просмотры за все время существования платформ. "20 дней в Мариуполе" обошла мировые и украинские кинохиты.

На Volia TV с 21 по 23 марта фильм просмотрели около 18% от общего количества пользователей. За три дня фильм собрал в пять раз больше просмотров по сравнению со всеми остальными лентами онлайн-кинотеатра.