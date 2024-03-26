Удар по Одессе 25 марта: количество пострадавших выросло

В результате ракетного удара по рекреационной зоне Одессы вечером 25 марта к врачам за медпомощью обратились по меньшей мере девять человек. Повреждены окрестные дома и инфраструктурный объект. Об этом заявила руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, сообщает Укринформ.

"Ракеты ударили прямо в город, в рекреационную зону, пострадали люди, по меньшей мере девять обратились за медицинской помощью. У кого-то реакция на стресс, у кого-то ранения от обломков стекла. Стекла летело очень много. Ударная волна зацепила окрестные дома" , - сказала Гуменюк.

Она подчеркнула, что удар был направлен по рекреационной зоне и враг снова применил тактику двойного удара: сначала ударила одна ракета, а через несколько минут, с учетом прибытия оперативных служб, следующая ракета.

"Такую тактику враг выбирает в ответ на то, что нет преимуществ вдоль линии боевого столкновения" , - добавила Гуменюк.

Как отмечает издание, в результате атаки повреждений получил Дворец спорта и близлежащие многоэтажки. В частности, пострадала ледовая арена, где занимались одесские спортсмены. Во время удара во Дворце спорта проходила тренировка детской группы по фигурному катанию.