Британский суд отложил экстрадицию Ассанжа в США

Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж будет вынужден подождать, чтобы узнать, сможет ли он подать апелляцию по поводу своей экстрадиции в США, поскольку Высокий суд Британии постановил, что он не может быть немедленно выдан по обвинению в шпионаже.﻿ Со ссылкой на Sky News, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

По словам двух судей Высокого суда, новое слушание состоится в мае, если США не дадут дальнейших гарантий того, что с ним произойдет.

Американские прокуроры утверждают, что 52-летний Ассанж поощрял и помогал аналитику разведки армии США Челси Мэннинг похищать дипломатические депеши и военные файлы, которые публиковал его сайт.

Однако сторонники Ассанжа утверждают, что он герой, которого преследуют за разоблачение неправомерных действий США.

В своем решении от января 2021 года тогдашний окружной судья Ванесса Барайцер заявляла, что Ассанж не должен быть отправлен в США, сославшись на реальный и "угнетающий" риск самоубийства, и при этом вынесла решение против него по всем остальным вопросам.

Однако позднее в том же году американские власти выиграли Высокий суд, чтобы отменить это решение, открыв путь к его экстрадиции.

В ходе двухдневных слушаний в феврале адвокаты Ассанжа попросили предоставить им возможность оспорить решение судьи, отклонившего другие части его дела, чтобы предотвратить его экстрадицию.

США обвиняют Джулиана Ассанжа по 18 пунктам, в частности в хищении секретной информации, шпионаже и заговоре с целью взлома компьютерных сетей. В случае обвинительного приговора ему может грозить до 175 лет лишения свободы.

В течение семи лет - с 2012 по 2019 год - создатель WikiLeaks скрывался в посольстве Эквадора в Великобритании, которое предоставило ему убежище. Это позволило ему избежать экстрадиции в Швецию, где его обвиняли в изнасиловании.

В апреле 2019 года британский суд признал основателя Wikileaks виновным в неявке на судебное заседание в 2012 году. Власти Эквадора позволили британской полиции зайти в посольство и арестовать Ассанжа.

Впоследствии Высокий суд Лондона удовлетворил апелляцию США на запрет его экстрадиции. В июне 2022 года власти Великобритании распорядились выслать Ассанжа в США.