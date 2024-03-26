В МИД Польши считают, что Трамп действует против интересов Украины

Заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна заявил, что 45 президент США Дональд Трамп и его однопартийцы-республиканцы противоречат своими действиями интересам Варшавы, Украины и Европы. Об этом он сказал в интервью RMF 24, сообщает Лига.net.

По его словам, Польша имеет контакты с Трампом и его командой.

"Но проблема в том, что в этой кампании, с нашей точки зрения, республиканцы действуют таким образом, который противоречит интересам Европы, Польши и Украины" , — сказал Шейна.

Он отметил, что независимо от результатов выборов в США, отношения Варшавы и Вашингтона будут хорошими, но "никогда не будут лучше, чем сейчас, во время президентства Джо Байдена".

Также дипломат заявил, что удары Украины по нефтеперерабатывающим заводам в России "допустимы и адекватны", так как не затрагивают гражданское население.