Спецслужбы Финляндии считают РФ самой большой угрозой для страны

Полиция безопасности Финляндии (SUPO) считает, что Россия по-прежнему остается серьезнейшей угрозой национальной безопасности страны. Об этом пишет Yle, сообщает Укринформ.

По данным полиции безопасности, угроза российского шпионажа и попыток влияния остается высокой, хотя оперативные возможности российских спецслужб ослабли.

В финском ведомстве также уверены, что вступление страны в НАТО положительно повлияло на ситуацию.

Кроме того, и.о. руководителя SUPO Тээму Турунен не исключает, что в будущем против отдельных финских граждан в России могут быть направлены различные меры давления, среди которых обвинение в шпионаже или конфискация активов.

"В арсенале авторитарных режимов безжалостная "дипломатия заложников", направленная на обмен пленными" , - отметил Турунен.

Он также считает, что Россия может попытаться влиять на принятие решений в Финляндии.

При этом местное русскоязычное население, по оценке SUPO, не представляет большой угрозы безопасности Финляндии.

В полиции безопасности заявили, что риск того, что финские россияне будут оказывать существенное влияние на финское общество, достаточно мал.

Также в SUPO добавили, что угроза терактов в Финляндии не выросла. Вероятная угроза теракта по-прежнему происходит от отдельных лиц или небольших групп, поддерживающих крайнюю правую или радикальную исламистскую идеологию.

Полиция безопасности уже обнаружила отдельных экстремистов, ездивших из Финляндии в зону боевых действий в Украине. Некоторые из них уже вернулись на родину.