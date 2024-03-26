Умер ученый и экс-нардеп Игорь Юхновский

Скончался общественный и политический деятель, доктор физико-математических наук, профессор, академик НАН Украины, народный депутат Украины I-IV созывов, почетный гражданин Львова Игорь Юхновский. Об этом заявил городской голова Львова Андрей Садовый, сообщает Укринформ.

"Отошел к вечности Игорь Рафаилович Юхновский. Светлый, добрый, мудрый человек. Почетный гражданин Львова. Создатель Украины. Лицо Независимости" , - написал Садовый.

Он добавил, что о прощании и похоронах будет сообщено впоследствии.

Что известно о Юхновском

Игорь Юхновский родился в 1925 году.

Участник второй мировой войны. Участвовал, в частности, в освобождении Львова.

Юхновский создал хорошо известную в мире Львовскую научную школу статистической физики. Он и их ученики внесли существенный вклад в развитие теории жидкостей и растворов электролитов, металлов и сплавов, неупорядоченных систем, фазовых переходов и критических явлений.

В последнее время в поле научных интересов Юхновского были математические методы в экономике и развитии общества, проблемы энергетики, проблемы безопасности объекта Укрытие на Чернобыльской АЭС, теория гетерогенного катализа и ряд других стратегически важных проблем для государства.

Он автор около 500 научных статей, 7 монографий и учебников.

С октября 1992 года по 1993 год работал в должности первого вице-премьер-министра Украины. В Верховной Раде ряд созывов был членом президиума, лидером депутатской группы "Государственность", членом фракции Украинского народного движения, а также фракции "Наша Украина".

Основатель и бывший глава Всеукраинского объединения ветеранов, сторонник примирения красноармейцев и воинов УПА.

В июне 2006 года постановлением Кабинета Министров Юхновского назначили на должность главы Украинского института национальной памяти.

Юхновский является одним из основателей и участников (с 2011) инициативной группы "Первого декабря".