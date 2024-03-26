В ВСУ объяснили, почему россияне уменьшили интервалы между ударами по Украине
Российские захватчики уменьшили интервалы между атаками на Украину поскольку пытаются найти слабые места в украинской системе ПВО. Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш в эфире телемарафона, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.
"Обстрелы происходят постоянно. Враг в последнее время акцентировал свое внимание и пытается атаковать достаточно мощно наши инфраструктурные объекты. Это связано с различными факторами, факторами", - заявил он.
По его словам, россияне постоянно меняют тактику.
"В том числе враг постоянно меняет тактику, пытается найти слабые щели в нашей системе ПВО", - отметил Евлаш.
Он добавил, что враг продолжит атаковать Украину и в дальнейшем.
"Основная его цель - это дестабилизировать обстановку внутри страны, заставить Украину к нестандартным действиям. Конечно, мы продолжаем мониторить, выявлять ракеты и другие средства противника и наносить по ним огневое поражение", - заявил Евлаш.