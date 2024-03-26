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В ВСУ объяснили, почему россияне уменьшили интервалы между ударами по Украине

В ВСУ объяснили, почему россияне уменьшили интервалы между ударами по Украине
Фото: flickr/Ministry of Defense of Ukraine

Российские захватчики уменьшили интервалы между атаками на Украину поскольку пытаются найти слабые места в украинской системе ПВО. Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш в эфире телемарафона, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

"Обстрелы происходят постоянно. Враг в последнее время акцентировал свое внимание и пытается атаковать достаточно мощно наши инфраструктурные объекты. Это связано с различными факторами, факторами", - заявил он.

По его словам, россияне постоянно меняют тактику.

"В том числе враг постоянно меняет тактику, пытается найти слабые щели в нашей системе ПВО", - отметил Евлаш.﻿

Он добавил, что враг продолжит атаковать Украину и в дальнейшем.

"Основная его цель - это дестабилизировать обстановку внутри страны, заставить Украину к нестандартным действиям. Конечно, мы продолжаем мониторить, выявлять ракеты и другие средства противника и наносить по ним огневое поражение", - заявил Евлаш.

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