В ЦПД расказали детали спецоперации России "Майдан-3"

Сейчас Россия проводит информационную кампанию, которая состоит из ряда тезисов, а именно: отсутствие выборов в Украине, дискредитация главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, а также – мир любой ценой. Об этом рассказал руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, сообщает Лига.net.

Коваленко рассказал, что Россия продвигает тезис, что российский диктатор Владимир Путин "выиграл выборы", а в Украине они не планируются. Он утверждает – это часть составной кампании Майдан 3.

"Некоторые месседжи идут на нашу аудиторию, но очень серьезно работают россияне на американском поле" , – рассказал он.

По словам руководителя Центра противодействия дезинформации, всплеск активности и кампании о "нелегитимности" был в январе-феврале, однако сейчас тема затихла – поэтому Украина провела кампанию по разъяснению планов врага.

"Власть объяснила, что есть 108 статья Конституции, что президент выполняет свои полномочия до вступления на пост нового президента, что выборы провести безопасно сейчас невозможно. Сейчас пошел спад в нашем информполе" , – подчеркнул он.

Коваленко отметил, что после "выборов Путина" максимально распространяются месседжи об отсутствии выборов в Украине, ближе к маю тему могут снова поднять. Он предупредил, что основные информационные удары, вероятно, будут летом и осенью этого года.

В то же время, по его словам, сейчас тема нелегитимности не входит даже в ТОП-5 российских месседжей в украинском информационном пространстве, ведь люди в Украине среагировали на аргументы власти.

"Общество вполне с пониманием отнеслось к ним. Думаю, даже вторая волна кампании провалится" , – отметил Коваленко.

Он отметил, что также Россия пытается внести раскол в армию, дискредитируют главнокомандующего, а именно: вбрасывают истории, якобы офицерский состав недоволен командованием.

Также он рассказал, что очень часто россияне одевают украинскую форму и "пытаются "качать" тему раскола в армии".