Во Франции рассматривают радикальные шаги по наращиванию оборонного производства

Министр обороны Франции Себастьен Лекорню заявил, что "не исключает" реквизицию мощностей предприятий для того, чтобы наращивать оборонное производство. Его слова приводит Le Figaro, сообщает Европейская правда.

Лекарню во вторник сказал, что не исключает реквизиции (извлечение с компенсацией) "персонала, складов или мощностей производства" или введения обязательств для определенных предприятий отдавать приоритет военным потребностям.

Министр отметил, что закон о военном планировании на 2024-2030 годы, принятый в 2023 году, дает основания для столь радикальных шагов государства в условиях явной или предполагаемой угрозы для страны. Потенциальная реквизиция может осуществляться из решения Совета министров.

Напомним, недавно Еврокомиссия объявила о выделении 500 млн евро европейским компаниям для наращивания мощностей по производству боеприпасов по схеме, позволяющей увеличить поставки снарядов в Украину и пополнить запасы стран ЕС.

В январе профильный еврокомиссар говорил, что европейский ОПК сможет до конца 2024 года произвести не менее 1,3 млн снарядов.