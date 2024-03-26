Зеленский уволил Данилова и назначил нового секретаря СНБО
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Алексея Данилова с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Об этом говорится в указе, обнародованном на сайте президента.
"Уволить Данилова Алексея Мячеславовича с должности Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", – говорится в тексте документа.
Вместо Данилова Зеленский назначил секретарем СНБО Александра Литвиненко, который был руководителем Службы внешней разведки. Отдельным указом президент уволил Литвиненко с должности главы СВР.
Новым главой Службы внешней разведки Зеленский назначил Олега Иващенко.
Алексей Данилов был секретарем СНБО с октября 2019 года.