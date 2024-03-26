Зеленский уволил Данилова и назначил нового секретаря СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Алексея Данилова с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Об этом говорится в указе, обнародованном на сайте президента.

"Уволить Данилова Алексея Мячеславовича с должности Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины" , – говорится в тексте документа.

Вместо Данилова Зеленский назначил секретарем СНБО Александра Литвиненко, который был руководителем Службы внешней разведки. Отдельным указом президент уволил Литвиненко с должности главы СВР.

Новым главой Службы внешней разведки Зеленский назначил Олега Иващенко.

Алексей Данилов был секретарем СНБО с октября 2019 года.