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Зеленский уволил Данилова и назначил нового секретаря СНБО

Зеленский уволил Данилова и назначил нового секретаря СНБО
Фото: facebook.com/rnbou

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Алексея Данилова с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Об этом говорится в указе, обнародованном на сайте президента.

"Уволить Данилова Алексея Мячеславовича с должности Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", – говорится в тексте документа.

Вместо Данилова Зеленский назначил секретарем СНБО Александра Литвиненко, который был руководителем Службы внешней разведки. Отдельным указом президент уволил Литвиненко с должности главы СВР.

Новым главой Службы внешней разведки Зеленский назначил Олега Иващенко.

Алексей Данилов был секретарем СНБО с октября 2019 года.

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