Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в интервью российскому государственному пропагандистскому агентству ТАСС заявил, что отправка войск НАТО в Украину грозит Третьей мировой войной, сообщает Европейская правда.

Сийярто, который накануне посетил Сочи, сказал роспропаганде, что Венгрия будет призывать своих коллег и союзников "воздерживаться от любых заявлений и действий, которые могут приблизить риск начала мировой войны".

"В такой критической ситуации не только действия, но и слова имеют огромное значение. Поэтому когда речь идет о возможности ввода войск в Украину от имени некоторых стран-членов НАТО, это действительно опасно, потому что мы не хотим сталкиваться с угрозой. Ужасный риск начала Третьей мировой войны приближается" , – сказал Сийярто.

Он заявил, что в Европе становится "все больше и больше людей", которые склонны "выступать против действий, повышающих риск эскалации".

Слова Сийярто перекликаются с заявлением спикера Кремля Дмитрия Пескова, который сказал, что появление войск НАТО на территории Украины приведет к прямому конфликту Альянса с РФ и эскалации ситуации.

Глава Кремля Владимир Путин после "перевыборов" в марте допустил возможность полномасштабного конфликта между Россией и НАТО, заявив, что это могло бы привести к Третьей мировой войне.