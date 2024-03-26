Франция вскоре сможет передать Украине 78 самоходных гаубиц Caesar

Министр обороны Франции Себатьен Лекорню объявил, что Париж вскоре сможет поставить Киеву 78 самоходных гаубиц Caesar и увеличит поставки снарядов, чтобы удовлетворить насущные потребности Украины в боеприпасах, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщает AP.

На пресс-конференции Лекорню заявил, что между Францией, Украиной и Данией достигли договоренности о финансировании самоходных 155-мм гаубиц Caesar, что позволит Парижу их "быстро доставить".

По его словам, Франция также имеет целью поставить Украине 80 тысяч снарядов для 155-мм пушек в этом году – по сравнению с 30 тысячами, которые передала с начала широкомасштабного вторжения.

Кроме того, отметил министр обороны, Франция участвует в поисках имеющихся запасов пороха и боеприпасов, которые можно было бы купить в странах за пределами Евросоюза в рамках инициативы Чехии.

В то же время Лекорню заявил, что европейские страны должны уменьшить свою зависимость от США в обеспечении безопасности на континенте.

"Это абсолютная необходимость. Как по мне..., это неправильно, что американские налогоплательщики должны платить так много за безопасность европейцев", – подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что франко-немецкая группа оружейных компаний KNDS создаст новую дочернюю компанию, производство которой разместится на территории Украины.

За все время полномасштабной войны Украина получила 30 Caesar и 38 бронированных машин AMX10RC, а в начале года Париж сообщил о планах изготовить для Украины еще 78 САУ Caesar.

Перед этим Лекорню говорил также о планах привлечь к сотрудничеству с украинским ОПК французскую компанию Delair, которая специализируется на беспилотниках.