Миссия ООН только за зиму зафиксировала казнь 32 украинских военнопленных

В 38-м отчете ООН по ситуации с правами человека в Украине за период с 1 декабря 2023 по 29 февраля 2024 года организация посчитала казнь оккупантами 32 украинских военнопленных. Это гораздо больше, чем за любой из предыдущих периодов, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит отчет Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, обнародованный 26 марта.

Миссия задокументировала достоверные сообщения о казни не менее 32 украинских военнопленных в 12 отдельных случаях в период с декабря 2023 по февраль 2024, что значительно больше, чем за любой из предыдущих периодов. Независимую верификацию миссия провела в трех из упомянутых случаев.

Также эксперты провели интервью с 60 украинскими военными, недавно освобожденными из плена, и установили, что большинство из них подверглись сексуальному насилию.

По словам главы Миссии Даниэль Белль, практически в каждом из них респонденты рассказывали, что российские военные и чиновники пытают пленных, в том числе применяют избиения, электрический ток, заставляют долго находиться в неудобном положении, угрожают расстрелом или имитируют его.

"Большинство военнопленных также упоминают о страданиях от несостоятельности общаться со своими семьями, а также отсутствии удовлетворительного питания и медицинской помощи".

Отчет Миссии также содержит информацию о насилии российской администрации в отношении жителей оккупированных территорий Украины. В том числе речь идет об убийствах гражданских лиц, произвольных задержаниях и ограничениях свободы выражения взглядов.

"В течение трехмесячного периода количество жертв среди гражданского населения оставалось высоким: из-за насилия, связанного с конфликтом, погибли 429 гражданских лиц, еще 1 374 человека были ранены.

Значительная интенсификация обстрелов снарядами и баражирующими боеприпасами со стороны Российской Федерации в период с конца декабря по январь привела к резкому увеличению количества потерь среди гражданского населения в отдаленных от линии фронта районах".