В Пентагоне прокомментировали пролет российской ракеты над Польшей

Соединенные Штаты Америки будут защищать каждый дюйм территории НАТО в случае, если один из союзников подвергнется нападению, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит брифинг заместителя спикера Пентагона Сабрины Сингх.

Сингх попросили прокомментировать пролет российской ракеты над территорией Польши во время массированного обстрела Украины и возможность уничтожения вражеских целей в случае, если инцидент повторится.

"Я могу вам сказать то, что эта администрация неоднократно заявляла: мы будем защищать каждый дюйм территории НАТО. Если союзник по НАТО подвергается нападению - мы, конечно, не хотели бы этого видеть - но мы будем защищать каждый дюйм территории Альянса" , - ответила она.

При этом заместитель спикера добавила, что для Соединенных Штатов Америки приоритетом остается помощь Украине. Ее смогут возобновить после того, как Конгресс выделит необходимое финансирование.

Что предшествовало

Напомним, в ночь на 24 марта российские оккупанты в очередной раз нанесли массированный ракетный удар по Украине. В частности, под атакой находились западные регионы.

Одна из ракет залетела в воздушное пространство Польши - ее зафиксировали над Люблинским воеводством. Но польские военные проигнорировали такую провокацию.

Позже советник министра обороны Польши Мечислав Бенек отметил, что Польша сбила бы ракету, если бы она залетела дальше вглубь страны.