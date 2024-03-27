Из-за "Цирконов" тревога с юга будет распространяться до Киева – Гуменюк

Опыт этого времени показал, что враг использует ракеты "Циркон" с повышенной деятельностью, что свидетельствует о том, что воздушная тревога при применении с юга баллистики будет распространяться вплоть до Киевской области.﻿ Об этом сказала спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, пишет Ксения Вертебная, РБК-Украина.

"Несколько десятков подобных ракет у врага есть в накоплении на милитаре хаби типа Крым, и он может продолжать время от времени точечный террор с акцентом в том числе на столицу" , – рассказала Гуменюк.

Она добавила, что для врага приоритетным остается способ террористического давления, и когда есть угроза баллистического вооружения с юга, то обычно на карте тревог "краснеют" южные и юго-восточные регионы.

Ранее в Воздушных силах рассказали, почему россияне снизили интервалы между атаками на Украину. В частности, это связано с тем, что враг пытается найти слабые щели в украинской системе ПВО. Спикер Воздушных сил ВСУ Евлаш рассказал, что основная цель России – "дестабилизировать обстановку внутри страны, заставить Украину к нестандартным действиям".