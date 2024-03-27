ISW проанализировал заявления Путина и Лукашенко о теракте в "Крокус"
Аналитики Института изучения войны (ISW) проанализировали заявления лидеров Беларуси и России по поводу атаки на московский "Крокус Сити Холл". Ссылаясь на данные ISW, сообщает Украинская правда.
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что нападавшие на "Крокус Сити Холл" сначала сбежали в Беларусь, а не в Украину, прямо подрывая нарратив Кремля о причастности Украины, возможно, чтобы избежать вопросов о том, почему нападавшие направлялись прежде всего в Беларусь.
В отчете отмечают, что у Лукашенко "очень мало очевидных стимулов врать о фактах нападения таким образом".
Вместе с тем отмечают: "Предположение о том, что нападавшие направлялись в Беларусь, вероятно, чтобы найти там убежище, может иметь разрушительные политические последствия для Лукашенко и его режима, поскольку поднимет вопрос о том, почему они думали, что в Беларуси им будет безопаснее, и кто, по их мнению, мог бы их там принять".
Поэтому Лукашенко, возможно, хотел предотвратить споры о гипотетических связях нападавших с Беларусью, заявив, что белорусские силы сыграли важную роль в их аресте. Хотя заявление Лукашенко подрывает устоявшийся нарратив Кремля, оно уменьшает его уязвимость перед попытками Кремля использовать непубличную информацию о первоначальных планах побега нападавших для давления на него в будущем.
Правитель Кремля Владимир Путин и другие чиновники, похоже, пытаются поддерживать последовательную риторическую линию относительно нападения на "Крокус", что свидетельствует о том, что власти РФ еще не до конца поняли, как согласовать свои информационные операции с реальностью провалов разведки и правоохранительных органов.
Ключевые выводы ISW за 26 марта:
- Лукашенко заявил, что нападавшие на российский "Крокус" сначала сбежали в Беларусь, а не в Украину, прямо подрывая нарратив Кремля о причастности Украины, возможно, для того, чтобы избежать вопросов о том, почему нападавшие направились именно в Беларусь.
- Путин и другие чиновники Кремля, похоже, пытаются поддерживать последовательную риторическую линию относительно нападения на "Крокус", что свидетельствует о том, что Кремль еще не до конца понял, как согласовать свои информационные операции с реальностью провалов разведки и правоохранительных органов.
- Российские чиновники предлагают действенные, но, скорее всего, непрактичные решения в ответ на эмоциональные возгласы о возмездии в связи с атакой на "Крокус".
- Конституционный суд Молдовы 26 марта отменил решение о запрете связанной с Кремлем партии "Шор", что, вероятно, позволит пророссийским молдавским актерам консолидироваться вокруг этой партии и не учитывать ее предыдущий запрет.
- Украинские официальные лица заявили 26 марта, что украинские силы успешно провели удар в ночь с 23 на 24 марта по украинскому кораблю, захваченному российскими силами в 2014 году.
- Отдельные расследования, проведенные западными СМИ, обнаружили, что российские войска могут использовать терминалы Starlink в Украине.
- Недавно российские войска совершили подтвержденное продвижение вблизи Кременной и Бахмута.
- По сообщениям, российские военные начали набор личного состава для пополнения недавно реформированного Ленинградского военного округа (ЛВО).