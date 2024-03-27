ISW: Оккупанты продвигаются вблизи Бахмута

Российские войска продвинулись вблизи бурелома к востоку от Тернов и вблизи Бахмута. Также на кадрах, опубликованных 25 марта, зафиксирован удар украинского HIMARS бомбой малого диаметра наземного запуска по российскому центру управления беспилотниками вблизи Чернянки Херсонской области. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), пишет Ксения Вертебная, РБК-Украина.

Восток Украины. Операция №1 - Луганская область

Украинские и российские силы совершили незначительное продвижение вдоль линии Купянск-Кременная на фоне продолжающихся боев 26 марта. Согласно геолокационным кадрам, опубликованным 24 марта, украинские силы восстановили ограниченные позиции в северной Синьковке (к северо-востоку от Купянска).

Кроме того, русские войска продвинулись вблизи бурелома к востоку от Тернов (к западу от Кременной). Позиционные бои идут:

северо-восточнее Купянска возле Синьковки;

юго-восточнее Купянска возле Ивановки;

к западу от Кременной возле Тернов и Ямполевки;

к югу от Кременной возле Белогоровки.

Сообщается, что вблизи Белогоровки действуют подразделения российского отряда "ГОРБ" 2-го корпуса армии "ЛНР" (ОК ЛНР).

Операция №2 - Донецкая область

Российские войска недавно незначительно продвинулись вблизи Бахмута на фоне продолжающихся позиционных боев 26 марта. Зафиксированные геолокационные данные, опубликованные 24 марта, подтверждают, что российские войска двигаются северо-восточнее Канала, находящегося на восточном пригороде Временного Яра.

На разных направлениях от Бахмута продолжались позиционные бои:

столкновение северо-западнее города в районе Богдановки;

к западу и юго-западу от Бахмута у Ивановского и Клещиевки;

к югу от Бахмута вблизи Нью-Йорка.

Вблизи Бахмута действуют подразделения российской 98-й дивизии ВДВ.

Вчера, 26 марта, под Авдеевкой продолжались позиционные бои, однако подтвержденных изменений линии фронта на этом участке не было. По информации украинских и российских источников, позиционные бои продолжались:

северо-западнее Авдеевки в районе Бердичев и Семеновки;

к западу от Авдеевки возле Орловки и Тоненького;

юго-западнее Авдеевки возле Первомайского, Водяного и Невельского.

Сообщается также, что подразделения 12-й инженерной бригады Российской Федерации, входящей в СЦВО (Восточный военный округ), производят разминирование территории под Авдеевкой.

Во вторник, 26 марта, позиционные боевые действия продолжались западнее и юго-западнее Донецка, однако подтвержденных изменений линии фронта на этом участке не было. По данным украинских и российских источников, позиционные боевые действия продолжались:

к западу от Донецка в районе Георгиевки;

юго-западнее города в районе Новомихайловки и Победы.

Вопреки сообщениям российских милблогеров о продвижении российских сил вблизи Георгиевки, Красногоровки (к западу от Донецка) и Новомихайловки, ISW не нашло визуального подтверждения и считает, что российские войска контролируют менее 50 процентов Новомихайловки.

Также вчера продолжались позиционные бои в районе границы Донецко-Запорожской области вблизи Старомайорского (южнее Великой Новоселки). В районе Урожайного, расположенном южнее Великой Новоселки, продолжают действовать подразделения 36-й общевойсковой армии (ОСА СВО) РФ, а также подразделения 14-й бригады спецназа и 11-й армии ВВС и ПВО (ВКС РФ) и Восточного военного округа ( СВО) действуют вблизи Угледара.

"Южная ось"

Во вторник, 26 марта, на западе Запорожской области продолжались позиционные бои, однако подтвержденных изменений линии фронта на этом участке не было. Позиционные бои продолжались:

вблизи Роботиного и Вербового (восточнее Роботиного);

юго-восточнее Орехова у Малой Токмачки;

юго-западнее Белогорья.

Сообщается, что подразделения российского 70-го мотострелкового полка, входящего в состав 42-й мотострелковой дивизии, 58-й общевойсковой армии и Южного военного округа, продолжают активные боевые действия вблизи Роботино.

В понедельник, 26 марта, продолжались активные позиционные бои на восточном (левом) берегу Херсонской области, сосредоточенные в районе Крынок. На кадрах, опубликованных 25 марта, зафиксирован удар украинского HIMARS бомбой малого диаметра наземного запуска (GLSDB) по российскому центру управления беспилотниками вблизи Чернянки Херсонской области (южнее Новой Каховки).