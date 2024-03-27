"Сербию ждут тяжелые дни": Президент Вучич предупредил о национальной угрозе

Во вторник вечером, 26 марта, президент Сербии Александар Вучич обнародовал сообщение, где отметил, что Сербию ждут тяжелые дни, и анонсировал вызовы, ожидающие страну в ближайшее время.﻿ Со ссылкой на Instagram президента Сербии Александра Вучича, пишет Ксения Вертебная, РБК-Украина.

По словам главы страны, Сербию ждут тяжелые дни.

"Сейчас сложно сказать, какие новости мы получили за последние 48 часов... Они непосредственно угрожают жизненно важным национальным интересам как Сербии, так и Республики Сербской" , - написал он.

Также в ближайшие дни Вучич ознакомит народ Сербии со всеми предстоящими проблемами.

"Это будет сложно. Мы будем бороться. Сербия победит" , - добавил он.

Напомним, недавно Вучич заявил, что Сербия может выйти из Совета Европы. По его словам, в случае принятия заявки Косово на вступление в организацию это будет означать изгнание Сербии.

Кроме того, несмотря на идущие между Белградом и Приштиной переговоры, Вучич отверг возможность признания независимости Косово . Он несколько раз это повторил и заверил, что Сербия не позволит Косово стать членом ООН или организаций, учреждений или агентств ООН, и не примет никакого подобного предложения.