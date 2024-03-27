Оккупанты пытаются дискредитировать подполье на захваченных территориях
По данным нацсопротивления, на временно оккупированных территориях россияне осуществляют дискредитацию украинского подполья. Ссылаясь на информацию ЦНС, сообщает Украинская правда.
В рамках этой операции россияне распространяют фейковые переписки с подростками, которых якобы вербовали партизаны для организации теракта в школах Крыма.
По мнению ЦНС, таким образом враг планирует переложить ответственность на украинцев за массовую казнь россиян в Москве.
"Можем констатировать, что кремлевский режим использует смерть только для распространения ненависти и еще больших смертей. Заметим, что сопротивление не сотрудничает с лицами, не достигшими 18 лет. В то же время зная человеконенавистническую политику Москвы призываем украинцев на ВОТ быть осторожными и избегать места массового скопления людей, чтобы не стать жертвой очередной провокации кремля", - сообщили в центре нацсопротивления.