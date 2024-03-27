Оккупанты пытаются дискредитировать подполье на захваченных территориях

По данным нацсопротивления, на временно оккупированных территориях россияне осуществляют дискредитацию украинского подполья. Ссылаясь на информацию ЦНС, сообщает Украинская правда.

В рамках этой операции россияне распространяют фейковые переписки с подростками, которых якобы вербовали партизаны для организации теракта в школах Крыма.

По мнению ЦНС, таким образом враг планирует переложить ответственность на украинцев за массовую казнь россиян в Москве.