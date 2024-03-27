Курс валют НБУ на 27 марта

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 27 марта 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 26 марта, вырос до уровня 39.3430 за 1 доллар.

Курс евро достиг уровня 42.6911 за 1 евро.

Фунт стерлингов подорожал на 14 коп до 49.7296 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка понизился до уровня 43.5499 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого повысился на 4 коп до 9.9023 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс USD Доллар 39.343 000 EUR Евро 42.691 100 GBP Фунт стерлингов 49.729 600 CHF Швейцарский франк 43.549 900 PLN Польский злотый 9.902 300

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.