Курс валют НБУ на 27 марта
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 27 марта 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 26 марта, вырос до уровня 39.3430 за 1 доллар.
Курс евро достиг уровня 42.6911 за 1 евро.
Фунт стерлингов подорожал на 14 коп до 49.7296 за 1 фунт стерлингов.
Курс швейцарского франка понизился до уровня 43.5499 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого повысился на 4 коп до 9.9023 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|39.343000
|EUR
|Евро
|42.691100
|GBP
|Фунт стерлингов
|49.729600
|CHF
|Швейцарский франк
|43.549900
|PLN
|Польский злотый
|9.902300
Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.
Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.