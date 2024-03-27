Close button

Курс валют НБУ на 27 марта

Курс валют НБУ на 27 марта

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 27 марта 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 26 марта, вырос до уровня 39.3430 за 1 доллар.

Курс евро достиг уровня 42.6911 за 1 евро.

Фунт стерлингов подорожал на 14 коп до 49.7296 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка понизился до уровня 43.5499 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого повысился на 4 коп до 9.9023 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 39.343000 +0.1132
EUR Евро 42.691100 +0.2013
GBP Фунт стерлингов 49.729600 +0.1392
CHF Швейцарский франк 43.549900 --0.1553
PLN Польский злотый 9.902300 +0.0357

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.

Новости

Популярные темы форума

analytics