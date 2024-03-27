Латвия решила продать "Дом Москвы" и отдать деньги Украине

Правительство Латвии приняло решение продать земельный участок в центре Риги, на котором расположен "Дом Москвы", ранее он принадлежал правительству столицы РФ и был национализирован по решению Сейма﻿. Об этом свидетельствует соответствующее решение сейма Латвии, которое цитирует LSM, сообщает Деловая столица.

"Дом Москвы" и земельный участок будут переданы Минфину, а тот позволит предприятию Valsts nekustamie īpašumi продать эту недвижимость с торгов. Стоимость участка составляет 517 083 евро, здания — 2 348 340 евро.

Средства, полученные на аукционе (после вычета административных расходов), планируется передать на поддержку Украины, поэтому в Сейм подадут специальные поправки к закону. В издании предположили, что здание не удастся продать быстро, поэтому сделка может не состояться в течение 2024 года.