Украина получит 1,5 млрд долларов кредита от Всемирного банка

Совет директоров Всемирного банка одобрил 1,5 млрд долларов займа в поддержку политики развития "Основы роста" (Growth Foundations Development Policy Loan – DPL) США. Ожидается, что деньги поступят в госбюджет Украины уже к концу марта этого года.

Об этом говорится в сообщении Правительственного портала.

Средства будут предоставлены под гарантии Правительства Японии через Целевой фонд Всемирного банка (ADVANCE Ukraine) в размере 984 млн. долларов США и под гарантию Великобритании на сумму 516 млн. долларов США.

"Всемирный банк, Япония и Великобритания являются ключевыми партнерами Украины, оказывающими беспрецедентную поддержку с первых дней полномасштабного вторжения. Учитывая вызовы, вызванные широкомасштабной вооруженной агрессией России, обеспечение потребностей наших граждан является приоритетом украинского правительства.

Привлеченные средства будут направлены на поддержку государственного бюджета Украины и восстановление экономики, финансирование первоочередных социальных и гуманитарных расходов госбюджета" , – отметил министр финансов Сергей Марченко.

В то же время с целью снижения стоимости обслуживания кредитных обязательств Украины в рамках займа DPL2024 на ближайшие годы с японских средств Соглашением о ссуде DPL предусмотрена капитализация процентов в сумме 99,54 млн долларов США.

После одобрения займа Советом директоров Всемирного банка Министр финансов Украины Сергей Марченко и Региональный Директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы, Регион Европы и Восточной Азии Аруп Банерджи подписали соответствующее Соглашение о ссуде.

Проект DPL направлен на поддержку проведения реформ в Украине, а средства входят в общий фонд государственного бюджета единственным траншем по результатам выполненных до ее подписания задач.

Главные направления реформ касались совершенствования корпоративного управления, стимулирования возобновляемого энергогенерирования, внедрения аграрных нот как нового инструмента для получения финансирования фермерами, укрепления финансового сектора через улучшение доступа бизнеса к финансированию (по программе "Доступные кредиты 5-7-9"). А также имплементация таможенного и налогового опыта ЕС к украинскому законодательству, улучшение фискальной политики и регулирование рынков капитала, обеспечение прозрачности и подотчетности заказчиков в системе электронных закупок.