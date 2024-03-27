Нацбанк хочет отказаться от привязки курса гривны к доллару

Рост роли евро в расчетах в Украине может привести к тому, что в скором будущем Национальный банк откажется от доллара как основной валюты курсовой привязки, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Согласно сообщению НБУ, Совет оверсайта индикаторов денежного и валютного рынков 28 февраля впервые провел первый периодический обзор индикаторов валютного рынка (официального курса гривны к иностранным валютам, учетной цены банковских металлов и справочного значения курса гривны к доллару США).

Как отметили участники заседания, валютная структура сделок на валютном рынке Украины подтверждает статус доллара США как основной курсообразующей валюты. В то же время в сегменте операций банков с клиентами доля сделок в евро в общем объеме еще с довоенных времен имеет тенденцию к росту. В частности, по сделкам по покупке безналичной валюты клиентами доля сделок в евро вплотную приблизилась к 50%.

"Продолжение этой тенденции с учетом евроинтеграционных устремлений Украины может уже в обозримом будущем актуализировать вопрос целесообразности перехода из доллара к евро как основной валюты курсовой привязки" , - сообщили в НБУ.

А на нынешнем этапе, как отметили внешние члены Совета оверсайта, участники рынка уже нуждаются в расчете индикатора справочного значения курса гривны к евро по состоянию на 12 часов.

По итогам осмотра сделаны следующие выводы:

индикаторы валютного рынка Украины и методология их расчета отвечают условиям и потребностям рынка, в то же время целесообразно дополнить их расчетом справочного значения курса гривны к евро по состоянию на 12 час;

целесообразно перейти к единому (ежедневному) перечню валют для установления официального курса гривны, а также прекратить отправку информации об установленном официальном курсе абонентам системы электронной почты НБУ.

Совет оверсайта

Периодический обзор индикаторов валютного рынка - специальная процедура, целью которой является оценка наличия структурных сдвигов на рынке и/или возникновение других оснований, которые могут свидетельствовать о необходимости замены существующих индикаторов, коррекции их методологии или других важных аспектов, связанных с их расчетом и обнародованием. (время расчета, порядок публикации и т.п.). Периодическое освидетельствование осуществляет Совет оверсайта индикаторов денежного и валютного рынков. Впервые он был проведён в феврале 2024 года.

Курс доллара

Международный валютный фонд считает, что официальный курс гривны к доллару, устанавливаемый НБУ, де-факто фиксированный, несмотря на то, что де-юре валютный курс является плавающим.

Как отмечается в Меморандуме, с 3 октября 2023 года НБУ перешел в режим управляемой гибкости. Официальный обменный курс по отношению к доллару США определяется на основе серии сделок на межбанковском валютном рынке.

По данным МВФ официальные курсы обмена других валют определяются НБУ на основе официального курса по доллару и кросс-курсов соответствующих иностранных валют. Официальные курсы валют публикуются ежедневно на сайте НБУ не позднее 15:30 дня расчета и вступают в силу на следующий рабочий день.

Напомним, НБУ с октября 2023 года перешел в режим управляемой гибкости курса и реагирует на ситуацию на рынке, повышая или снижая курс своих интервенций. До этого с начала войны НБУ держал фиксированный курс гривны по отношению к доллару, сначала 29,25 грн/доллар, а с 21 июля 2022 года - 36,57 грн/доллар.