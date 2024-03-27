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РФ за сутки потеряла 1000 военных и 25 беспилотников – Генштаб

РФ за сутки потеряла 1000 военных и 25 беспилотников – Генштаб
Фото: Facebook

Россия за минувшие сутки потеряла около 1030 своих военных, 11 танков, 27 бронемашин, 25 беспилотников и другую военную технику.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.03.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 439190 (+1030) человек ликвидировано;
  • танков – 6904 (+11) ед.;
  • боевых бронированных машин – 13216 (+9) ед.;
  • артиллерийских систем – 10931 (+27) ед.;
  • РСЗО – 1019 ед.;
  • средства ПВО – 728 (+1) ед.;
  • самолетов – 347 ед.;
  • вертолетов – 325 ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 8578 (+25) ед.;
  • крылатые ракеты – 2015 (+1) ед;
  • корабли/катера - 26 ед;
  • подводные лодки – 1 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 14539 (+41) ед;
  • специальная техника – 1794 (+5) ед.

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