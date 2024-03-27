РФ за сутки потеряла 1000 военных и 25 беспилотников – Генштаб
Россия за минувшие сутки потеряла около 1030 своих военных, 11 танков, 27 бронемашин, 25 беспилотников и другую военную технику.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.03.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 439190 (+1030) человек ликвидировано;
- танков – 6904 (+11) ед.;
- боевых бронированных машин – 13216 (+9) ед.;
- артиллерийских систем – 10931 (+27) ед.;
- РСЗО – 1019 ед.;
- средства ПВО – 728 (+1) ед.;
- самолетов – 347 ед.;
- вертолетов – 325 ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 8578 (+25) ед.;
- крылатые ракеты – 2015 (+1) ед;
- корабли/катера - 26 ед;
- подводные лодки – 1 ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн – 14539 (+41) ед;
- специальная техника – 1794 (+5) ед.