РФ за сутки потеряла 1000 военных и 25 беспилотников – Генштаб

Россия за минувшие сутки потеряла около 1030 своих военных, 11 танков, 27 бронемашин, 25 беспилотников и другую военную технику.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.03.24 ориентировочно составили: