Украина летом может столкнуться с дефицитом электроэнергии – Yasno

Из-за российской ракетной и дроновой атаки 22 марта в Украине этим летом может возникнуть дефицит электроэнергии, поскольку повреждения получили большое количество объектов генерации. Об этом в эфире национального телемарафона сказал генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко, сообщает Зеркало недели.

Он напомнил, что в результате ударов компания ДТЭК потеряла половину своих генерирующих мощностей и пока они не работают.

«Поражены несколько типов генерирующих мощностей, большое количество ТЭЦ, объект гидрогенерации. Также россияне много раз попали в сетевые узлы «Укрэнерго», трансформаторы и т.д. Эта атака одновременно разрушает возможность наших систем передавать электроэнергию и уменьшает возможности ее генерации» , – отметил Коваленко.

По его словам, повреждения очень серьезные, однако энергетики всей Украины работают над восстановлением, которое может занять месяцы и больше.