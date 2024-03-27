Макрон разозлил чиновников США заявлением об отправке войск в Украину – СМИ

Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск в Украину разозлило американских чиновников, которые на условиях анонимности заявляют, что такой шаг может даже привести к риску столкновения с Москвой.﻿ Об этом сообщает Bloomberg, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Как отмечает агентство, поскольку Великобритания больше не входит в Европейский Союз, а правительство Германии расколото, Макрон превратился в де-факто номинального главу континента во внешней политике. Но не все его союзники убеждены, что он лучший защитник их интересов.

В частности, заявление Макрона вызвало мгновенную и публичную критику со стороны канцлера Германии Олафа Шольца.

По словам анонимного американского чиновника, вынудив Берлин публично исключить возможность отправки войск, Макрон сумел развеять сохраняющуюся двусмысленность относительно красных линий союзников.

Другие анонимные чиновники считают, что заявление Макрона не было очень разумным с точки зрения оперативной безопасности, особенно с учетом того, что несколько стран уже непублично имеют некоторый персонал в Украине.

Российская угроза

Вопрос военного единства Европы становится еще более важным сейчас, когда Путин воодушевлен победой на выборах, которые он организовал в годовщину аннексии Крыма, в то время как многомесячные сомнения по поводу поставок оружия Украине еще не развеялись.

Как отмечает Bloomberg, есть еще и внутренняя политика Франции. Макрон выводит Украину на передний план предвыборной кампании в Европарламент в июне, представляя свою крайне правую соперницу Марин Ле Пен союзницей Путина.

"Становится все более очевидным, что Россия представляет для нас угрозу. Мы не можем позволить себе мечтать о победе России" , - заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню.

По словам чиновника, знакомого с ходом дискуссий на их последней встрече в Брюсселе, нет никаких сомнений в том, что некоторые премьер-министры ЕС рассчитывают на лидерство Макрона, и многие приветствуют его жесткую позицию в отношении России.

В то же время Франция поддержала Польшу в требовании запрета украинского зерна в ЕС.

Больше слов, чем конкретных дел

Но один из планов Европы по решению проблемы нехватки оружия в Украине является символом того, почему Макрон раздражает некоторых союзников. Критики французского президента говорят, что он больше говорит, чем делает.

Чехия возглавляет инициативу, которая предусматривает закупку около 800 тысяч снарядов в из источников за пределами ЕС. Хотя Макрон заявил в прошлом месяце, что поддерживает инициативу Чехии, Франция до сих пор не внесла финансового вклада. Германия, напротив, тратит 300 млн евро на закупку 180 тысяч снарядов.

По данным Кильского института, с начала войны Франция сильно отставала от своих союзников по объему помощи, направляемой Украине. Он выделил Киеву менее 2 млрд евро поддержки, в отличие от Германии, которая выделила 22 млрд евро. Это резкое несоответствие, хотя французское правительство заявляет, что эти цифры не учитывают непропорциональное влияние, которое его современное оружие оказало на поле боя.