США и Южная Корея усиливают противодействие незаконным поставкам нефти в КНДР

Соединенные Штаты и Южная Корея договорились теснее сотрудничать для противодействия поставкам в КНДР нефти сверх установленных ООН лимитов, в том числе из России, а также рассмотреть возможность применения санкций к нарушителям резолюций СБ ООН. Об этом со ссылкой на заявление южнокорейского МИД, которое цитирует Yonhap, сообщает Укринформ.

Разработкой дополнительных механизмов и мер блокирования доступа КНДР к источникам обеспечения реализации ее ядерных и ракетных программ займется созданная Вашингтоном и Сеулом отдельная рабочая группа, в первом заседании которой в Вашингтоне приняли участие более 30 официальных лиц из дипломатических и разведывательных ведомств двух стран и представителей их правительств по санкционной политике.

В ходе встречи стороны обсудили пути противодействия незаконным попыткам Северной Кореи обойти ограничения на закупку сырой нефти, подчеркнув, что нефтяной импорт сверх установленного ООН лимит нарушает резолюцию Совета Безопасности ООН.

Они также отметили необходимость тесного сотрудничества по противодействию способности КНДР закупать увеличенные объемы нефти, в том числе в России, заявив, что это напрямую способствует Пхеньяну в развитии его незаконных ракетно-ядерных программ и наращиванию агрессивных военных мощностей.

Стороны также договорились рассмотреть возможность применения независимых санкций против лиц и компаний, причастных к незаконным поставкам нефти в КНДР.

Согласно резолюциям Совбеза ООН, Северной Корее запрещено импортировать более 500 тыс. баррелей сырой нефти в год. Однако в последнем докладе комиссии Комитета по санкциям СБ ООН по КНДР говорится, что танкеры под флагом Северной Кореи в прошлом году могли доставить в эту страну втрое больше нефти - более 1,5 миллиона баррелей.