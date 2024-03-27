Цена на какао-бобы достигла нового максимума

Какао подорожало в понедельник более чем на 700 долларов за тонну за один день, и впервые в истории его цена превысила 9000 долларов. Об этом пишет Bloomberg, сообщает Укринформ.

Фьючерсы на какао в Нью-Йорке поднимаются уже четвертый день подряд, прибавив в цене после новостей о проблемах с финансированием в Гане, вторым по величине производителем какао в мире.

Страна может скоро потерять доступ к ключевому финансовому механизму, поскольку кризис урожая какао оставил страну без достаточного количества какао-бобов, чтобы получить деньги.

Совет по производству какао Ганы полагается на иностранное финансирование, чтобы платить фермерам, выращивающим какао.

В настоящее время цены на какао движутся в сторону 10 000 долларов США - уровень, который казался немыслимым лишь несколько месяцев назад, а также сделало какао дороже промышленной металлической меди.

Только в этом месяце цены на какао выросли примерно на 60%, а с начала года выросли более чем вдвое.

Отмечается, что главной причиной роста цен на какао считается плохой урожай из-за непогоды и болезней.

Как сообщалось, главные африканские заводы по производству какао в Кот-д'Ивуаре и Гане прекратили или сократили переработку, поскольку не могут позволить покупать бобы, что может привести к резкому росту цен на шоколад.