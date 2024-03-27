Британские военные не смогут воевать со страной-агрессором Россией более двух месяцев, признал заместитель начальника штаба обороны Великобритании, генерал-лейтенант Роб Магоуэн. Об этом пишет Telegraph, сообщает Новое время.

По его словам, в возможных будущих войнах вооруженным силам придется справляться с «оперативным риском», связанным с отсутствием желаемых ресурсов.

Заявление прозвучало после того, как министр обороны Грант Шаппс сообщил членам парламента, что он лоббировал премьера Риши Сунака и министра финансов Джереми Ханта, чтобы те выделили больше денег на оборону в недавнем бюджете, но не добился увеличения.

«Мы ясно дали понять, что сумма денег, которую мы тратим на боеприпасы в настоящее время… которая является значительной… не отвечает во всех областях угрозам, с которыми мы сталкиваемся» , — сказал Магоуэн.

По его словам, Великобритании нужно тратить больше денег «на то, что мы называем интегрированной противовоздушной ракетной обороной».

Когда бывший министр вооруженных сил Марк Франсуа, сказал ему, что Великобритания «не сможет сражаться с Путиным дольше пары месяцев в полномасштабной стрелковой войне, потому что у нас нет боеприпасов и запасов техники для этого, это правда, не так ли?», Магоуэн признал, что это так.